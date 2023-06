JAKARTA - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menginginkan agar Indonesia dapat memproduksi sendiri alat utama sistem persenjataan (alutsista) maritim lebih banyak lagi.

Hal itu diungkap Megawati saat pidato di acara peresmian KRI Bung Karno-369 yang merupakan kapal perang jenis korvet pertama produksi anak bangsa di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Awalnya Megawati bercerita bahwa ia sempat berbincang dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum melakukan pidato. Ia bertanya kepada Yudo berapa banyak KRI yang sanggup dibuat Indonesia selain KRI Bung Karno-369.

"Tadi saya ngobrol sama Pak Yudo, 'Pak Yudo, kalau ini sudah bisa dibuat anak negeri sendiri, kira-kira berapa lagi yang bisa dibuat?'," kata Mega kepada Yudo di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Mendengar pertanyaan itu, kata Megawati, Yudo pun terdiam. Ia lantas mengatakan, ihwal dana bisa dibicarakan dengannya, terlebih dalam acara tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani juga hadir.

"Lalu pak Yudo diam, terus saya bilang begini 'kan saya ketua umum partai, terus ada Ketua DPR juga. Jadi nanti bisa di bicarakan dong soal anggarannya'. Pak yudo langsung senyum-senyum. Saya pikir wah masuk ini," ungkap Megawati sambil tertawa.

Megawati mengaku tergerak karena sejak kecil sering kali diajak Soekarno berkeliling melihat kapal perang. Kala itu Megawati diberi tahu sang ayah bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi kapal perang.

"Saya dulu merencanakan alutsista kita, apa yang saya ingat dialog saya dengan bapak saya, dasarnya karena kita the biggest archipelago in the world," kata Megawati.

Untuk diketahui, KRI Bung Karno - 369 dibangun oleh produsen pertahanan dalam negeri PT Karimun Anugrah Sejati, di Batam, sejak dipesan pada 21 Juni 2022 lalu. KRI Bung Karno-369 menjadi kapal perang jenis korvet pertama yang diproduksi Indonesia.