JAKARTA - Latihan non-perang skala internasional, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) Komodo 2023 akan digelar pada 4 hingga 8 Juni mendatang di Makassar.

Komandan Guspurla Koarmada II Kolonel Laut (P) Edi Haryanto, selaku Komandan Satgas (Dansatgas) MNEK 2023 mengatakan, kesiapan gelaran acara itu sudah mencapai 100%.

"InshaAllah dengan support penuh dari semua pihak, kesiapan MNEK sudah 100%," kata Edi kepada MNC Portal, Selasa (23/5/2023).

Dengan kesiapan yang sudah sempurna itu, kata Edi, pihaknya dapat mengirimkan 13 Kapal Perang Indonesia (KRI) ke Makassar mulai minggu depan.

"Minggu depan sudah berangkat ke Makassar. Iya mbak. KRI kita akan berangkat ke Makassar. 13 KRI yang akan ikut MNEK 2023," ucapnya.

Edi belum memerinci KRI jenis apa saja yang akan mengikuti latihan dalam agenda rutin setiap dua tahun sekali sejak 2014 lalu itu. Yang jelas, kata Edi, tidak hanya KRI, namun tujuh kapal pemerintah juga turut hadir.

"Dan 7 kapal pemerintah akan ikut dalam latihan," katanya.

Diketahui, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan Latihan skala internasional yang rutin digelar setiap dua tahun sekali sejak 2014 lalu.

Baca Juga: AkzoNobel Decorative Paints Indonesia Gelar Mudik Gratis Bagi 500 Mitra Dulux Terpilih

Follow Berita Okezone di Google News

MNEK 2023 mengambil tema 'Partnership to recover and to rise stronger'. Melalui tema tersebut TNI AL mengundang angkatan laut negara-negara sahabat untuk bekerja sama bangkit dari Pandemi Covid-19 dan membantu masalah kemanusiaan dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di masa depan.

Latihan non-perang MNEK mengedepankan kerja sama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana serta operasi kemanusiaan guna mempererat kerja sama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat.