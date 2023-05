JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Senin (22/05/2023). Wapres diagendakan akan membuka Asia Media Summit (AMS) ke-18 Tahun 2023.

Menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 14.00 WIB atau 15.00 WITA.

Setelah menempuh penerbangan selama 1 jam 50 menit, Wapres beserta rombongan tiba di Bali pada pukul 16.50 WITA dan disambut oleh Gubernur Bali Wayan Koster beserta Ibu Ni Putu Putri Suastini Koster, Pangdam IX Udayana Sonny Aprianto, Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra, dan Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Putu Sucahyadi beserta pendamping masing-masing.

Sebagaimana disebutkan dalam Siaran Pers Tim Komunikasi dan Media AMS, Asia Media Summit ke-18 Tahun 2023 diselenggarakan pada 22 – 25 Mei 2023 di Grand Hyatt Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Jalan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

AMS merupakan forum pertemuan tahunan para anggota Asia-Pacific Institute Broadcasting Development (AIDB) yang berisi kegiatan tahunan seluruh pelaku industri penyiaran di Asia Pasifik untuk berbagi pemikiran tentang penyiaran dan informasi.

Melalui tema yang diangkat pada AMS ke-18 Tahun 2023 ini, yaitu “Media Enhanching Economic Sustainability”, Indonesia sebagai tuan rumah, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh TVRI, ingin mendorong peran media, khususnya di kawasan Asia Pasifik, untuk berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan melalui penajaman peran dan kolaborasi dengan masyarakat, sektor industri, juga pemerintah.

AMS ke-18 Tahun 2023 diawali dengan serangkaian lokakarya yang telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Mei 2023. Adapun beberapa tema lokakarya yang dilaksanakan antara lain, The Future of Television, Media Literacy: Creating a More Informed Society; Leaders for Digital Revolution; dan Engineering Fundamentals in The Era of Automation.

Usai membuka AMS ke-18 Tahun 2023, Wapres dijadwalkan kembali ke Jakarta Selasa (23/5/2023) pada pukul 12.45 WITA.