JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sesi foto bersama para anggota negara G7 dan negara mitra yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Presiden tampak berdiri di sebelah kanan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, sedangkan di sebelah kanan Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol.

Tampak pula di belakang Presiden Jokowi adalah Perdana Menteri India Narendra Modi yang berdiri di antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong kesetaraan, kolaborasi, dan inklusivitas dalam kerja sama global saat menghadiri Sesi Kerja Mitra G7 di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Dalam sesi yang membahas berbagai persoalan global tersebut, Presiden Jokowi membawa pesan dari _global south_.

"Working together means equality. Working together means inclusiveness, and we can only work together if we understand each other,_" ujar Jokowi dalam keterangannya, Sabtu (20/5/2023).

"Namun yang jadi pertanyaan, apakah _equality, inclusiveness,_ dan _understanding_ sudah jadi spirit bersama yang kita kembangkan? Kita harus berani berkata jujur, banyak hal harus kita perbaiki," tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pandemi telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan penghentian kebijakan monopoli.

"Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan. _Right to development_ setiap negara harus dihormati," tegasnya.

