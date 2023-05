BOGOR - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meresmikan Rumah Kaca Anggrek di Kebun Raya Bogor, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kebun Raya Bogor ke-206 tahun.

"Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-206 untuk kebun raya yang saya cintai dan slelu terpelihara. Orang asing selalu bilang 'beautiful Botanical Garden. Do you have many? 'Oh yes many' padahal dulu baru 5 (kebun raya), sekarang 51," kata Megawati dalam sambutannya, Rabu (17/5/2023).

Dalam kesempatannya, Megawati sempat bernostalgia pernah tinggal di Istana Bogor. Hal itu juga menjadi salah satu cikal bakal Megawati mendirikan Yayasan Kebun Raya Indonesia.

"Nostalgila sedikit. Saya kan anak presiden, suka tidur di istana liburan keliling kebun raya. Mancing di Kali Ciliwung cari udang. Itu nostalgila saya kenapa saya bikin Yayasan Kebun Raya Indonesia," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu juga turut berpesan kepada seluruh jajarannya di BRIN atau kebun raya untuk semangat bekerja dan disiplin demi Indonesia.

"Saya minta banget, please kalau kamu kerja Brida, BRIN, di kebun raya untuk semangat dan disiplin. Ini untuk negara, bukan untuk diri sendiri," pintanya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kebun Raya Bogor yang telah melakukan berbagai aktivitas konservasi tumbuhan dan lainnya. "Hari ini menghadirkan Ibu Mega untuk bisa meresmikan secara langsung, rumah anggrek yang dibangun PUPR. Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman Kebun Raya Bogor, yang sudah cukup lama melakukan aktivitas konservasi, reservasi, dan pemanfaatan berbagai tumbuhan spesies asli Idnonesia. Khsusunya di dataran rendah basah," tutur Handoko. Untuk diketahui, Rumah Kaca Anggrek ini dibangun oleh Kementerian PUPR sejak 2019 hingga 2021. Penataan bangunan kawasan taman anggrek meliputi rumah kaca induk seluas 6.813 meter persegi, laboratorium kultur jaringan 1.560 meter persegi dan penghubung ruang anggrek 265,8 meter persegi dan display 345,6 meter persegi dan area service pada tahun anggaran 2021 totalnya melebihi Rp38 miliar.

