JAKARTA - Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani merupakan salah satu petinggi ABRI yang sangat berjasa untuk Indonesia. Ia adalah salah satu jendral yang gugur pada peristiwa G30S PKI.

Gugur pada tahun 1965, Ia sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Mulai dari Presiden Soekarno hingga wakil presiden Amerika Serikat kala itu, Hubert Humphrey Jr.

Berdasarkan kunjungan Okezone ke Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal A Yani di Jalan Lembang, dapat ditemukan beberapa pesan penghormatan dan belasungkawa yang ditulis oleh tokoh-tokoh penting.

Berikut adalah tiga pesan tersebut:

1. Ir. Soekarno

Di salah satu sudut meja ruangan ajduan Ahmad Yani terdapat surat dari Ir. Soekarno. Presiden pertama kita menulis catatan tersebut pada 1966, setahun setelah peristiwa Gerakan 30 September, yang berbunyi:

"Djendral Yani!

Ia adalah salah seorang Djenderal TNI jang saja tjintai.

Saja do’akan Tuhan memberi tempat kepadanja dialam achirat: tempat jang baik

Soekarno (30-..-1966)”

2. Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman Putra al Haj.

Perdana Menteri Malaysia berkirim surat tertanggal 6 Maret 1968 yang ditujukan untuk tiga putri mendiang Jenderal Yani yakni Elinia Lilik Elastria Yani, Widna Ami Andriani “Nanik” Yani, dan Reni Ina Yuniati Yani. Pesan tersebut berisi:

"Anak2 yang di-kasehi,

Bapak sunggoh terharu menerima surat anak-anak bertiga yang tertanggal 5 Mach, dan bapak mengucapkan terima kaseh atas uchapan selamat datang yang di-sampaikan oleh anak-anak kepada bapak.

Kunjungan bapak ke-makam Kalibata ialah untok menghormati dan mengingatkan ruh aruah ayahanda anak-anak dan jasa2 bakti almarhum itu kepada bangsa, dan negara Indonesia. Bapak berdoa kepada Allah moga-moga ruh almarhum itu di-himponkan dalam ruh-ruh orang2 yang saleh.

Bapak harap anak-anak sekelian sentiasa dalam keadaan baik dan sehat”

3. Wakil Presiden Amerika Serikat, Hubert Humphrey

Surat tertanggal 20 November 1967 ini ditujukan kepada putra-putri Jenderal Yani, yakni Amelia A Yani, Elina, Juni (Yuni A Yani), Untung Mufreini, dan Irawan Sura Eddy. Surat ini berisi:

“Dear Amelia, Elina, Nani, Juni, Untung, and Eddy:

I cannot tell you how moved I was to recieve your note of welcome. Thank you for your kind wishes to my family and to the American people.

It was an honor for me to be able to pay a small tribute to your father and to the others who fell with him. I know what there is no way in which I or anyone else can make up the loss which you have suffered, but I hope that you will throughout your lives take pride in fact that your father gave his life in the defense of his country’s independence and your own and many other people’s freedom. It was cause to which he had devoted his whole life and one which in a very profound way he shared with many brave men from many nations. I am sure that he himself would belive that it was and is a couse well worth defending. In the short time which any of us spend on this earth there is a little that any of us can do greater importance than to devote our lives to the defense of human freedom and the building of a better world for all people. Always remember that it was in this cause that your father gave his life, and be proud of him.

With warmest personal regards.

Sincerely,

Hubert H Humphrey”

dalam bahasa Indonesia, surat Humprey berbunyi:

“Dear Amelia, Elina, Nani, Juni, Untung, dan Eddy:

Saya tidak dapat memberi tahu Anda betapa tergeraknya saya untuk menerima surat sambutan Anda. Terima kasih atas harapan baik Anda kepada keluarga saya dan kepada orang-orang Amerika.

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan sedikit penghargaan kepada ayah Anda dan kepada orang lain yang gugur bersamanya. Saya tahu bahwa tidak mungkin saya atau orang lain dapat mengganti kehilangan yang telah Anda derita, tetapi saya harap Anda sepanjang hidup Anda akan bangga pada kenyataan bahwa ayah Anda memberikan hidupnya untuk membela kemerdekaan negaranya dan kebebasan Anda sendiri dan banyak orang lain. Untuk itulah dia mengabdikan seluruh hidupnya dan yang dengan cara yang sangat mendalam dia berbagi dengan banyak pria pemberani dari banyak negara. Saya yakin dia sendiri akan percaya bahwa itu adalah alasan yang layak dipertahankan. Dalam waktu singkat yang kita habiskan di bumi ini, ada sedikit yang dapat kita lakukan lebih penting daripada mengabdikan hidup kita untuk mempertahankan kebebasan manusia dan membangun dunia yang lebih baik untuk semua orang. Ingatlah selalu bahwa karena alasan inilah ayahmu memberikan nyawanya, dan banggalah padanya.

Dengan salam pribadi yang paling hangat.

Setulusnya,

Hubert H Humphrey”