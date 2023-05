JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo akan pidato politik dalam peringatan Puncak Bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023, mendatang.

Hal tersebut diungkapkan saat Hasto mendatangi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, guna meninjau persiapan dalam menyambut Bulan Bung Karno, Senin (8/5/2023).

“Nantinya selain akan disampaikan pidato politik dari ketua umum Ibu Megawati, tentu saja dari presiden Joko Widodo, dan juga capres dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto.

Hasto mengatakan, 3 pilar partai dari unsur anak ranting, ranting, PAC, DPC hingga pengurus di tingkat nasional dan Satgas Partai juga hadir ke acara tersebut.

"Di mana seluruh spirit untuk menjadikan Pancasila sebagai way of Life, sebagai dasar tujuan bernegara dan kemudian seluruh kontemplasi pemikiran Bung Karno dan relevansinya bagi kepemimpinan Indonesia di dalam percaturan politik global itu akan ditampilkan dengan seluruh nuansa kebudayaan nusantara," katanya.

Hasto mengungkapkan bahwa Gelora Bung Karno merupakan tempat yang sangat monumental, yang menggelorakan suatu semangat untuk mewujudkan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di era Pemerintahan Presiden Soekarno.

"Di tempat yang sangat bersejarah ini melambangkan suatu visi yang suatu besar dari Bung Karno, Prokolamator dan Bapak Bangsa Indonesia, kami akan mengadakan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023," katanya. Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan, segala persiapan tengah dilakukan termasuk melakukan pengecekan di lapangan terkait hal-hal teknis yang harus dipersiapkan. Pasalnya, Hasto menyebut sebanyak 100 ribu orang akan turut hadir dalam Peringatan Puncak Bulan Bung Karno. "Mengingat yang akan datang diperkirakan sekitar 100 ribu orang, sehingga dipersiapkan secara detail seluruh teknis pelaksananya," katanya.

