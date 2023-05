JAKARTA - Polri menggelar pengamanan serta pengawalan kedatangan beberapa delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini.

"Hari ini mulai ada kegiatan pertemuan setingkat deputi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada awak media, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Menurut Sandi, pengamanan tersebut mulai dilakukan sejak kedatangan para delegasi di Bandara hingga rute yang dilintasi sampai dengan akomodasi serta lokasi kegiatan.

"Dan anggota Polri sudah tergelar di obyek maupun jalur menyambut kedatangan delegasi maupun pertemuan awal sebelum acara inti Senior Ministry Meeting," ujar Sandi.

Pada hari ini, petugas keamanan bakal mengamankan sejumlah agenda side event dari KTT ASEAN tersebut. Diantaranya adalah, melaksanakan pengamanan kegiatan kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Delegasi.

Melaksanakan pengamanan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) di Convention Hall The Golo Mori.

Melaksanakan pengamanan The 16th Meeting of ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor-Leste’s Membership in ASEAN di Convention Hall The Golo Mori.

Melaksanakan pengamanan Working Dinner for ASEAN foreign minister Meeting (AMM) di plataran Atlantis on the Rock.

