JAKARTA - Deputy Commandant of Turkish Coast Guard Command REAR ADMIRAL (UH) Cengiz FİTOZ resmi membuka Working Level Meeting (WLM) of 19th Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM), Sabtu 6 Mei 2023.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksma Bakamla Fradinanto, didampingi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Polairud dan Basarnas, hadir secara daring di Ruang Podcast Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat.

Keterlibatan Bakamla pada forum HACGAM merupakan salah satu bentuk upaya Diplomasi Maritim yang dilakukan oleh Bakamla dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut di Asia.

HACGAM sendiri merupakan satu-satunya forum kerja sama Coast Guard di Asia yang telah berdiri sejak tahun 2004.

Sementara itu kontribusi aktif Bakamla pada forum HACGAM dan terpilihnya Indonesia, dalam hal ini Bakamla menjadi Chair Capacity Building HACGAM, menegaskan dan membuktikan kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam pelaksanaan kerja sama keamanan dan keselamatan laut sesuai dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Forum ini juga membuka peluang di masa depan terkait standar dan mekanisme untuk pertukaran informasi," ujar Direktur Data dan Informasi Bakamla RI Laksma Bakamla Fradinanto, Minggu (7/5/2023).

Kehadiran perwakilan Kementerian/Lembaga di Mabes Bakamla, dimaksudkan untuk memberikan saran terkait isu yang akan dibahas pada Working Group on Capacity Building, Working Group on SAR, Working Group on Environmental Protection dan Maritime Domain Awareness (MDA) and Information Sharing. Delegasi Indonesia melalui Bakamla memberikan paparannya terkait Capacity Building Working Grup terkait aktifitas pelatihan yang akan dan telah dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan Basarnas memberikan paparan mengenai pengenalan SAR Indonesia serta aktifitas yang akan dan telah dilaksanakan oleh Basarnas pada sesi Capacity Building Working Group Maritime Search and Rescue. Forum yang berlangsung sejak Rabu 3 Mei 2023 dihadiri oleh negara anggota HACGAM yang terdiri dari perwakilan dari Indonesia, Australia, Bangladesh, Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, India, Jepang, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Filipina. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Global Maritime Crime Programme (GMCP)/UNODC, dan Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center (MECC).

