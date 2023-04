JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa semua tokoh politik memiliki peluang yang sama untuk menjadi pasangannya. Termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

"Seperti Mas Sandi, seperti yang lain. Semua memiliki peluang yang sama," kata Ganjar saat ditemui usai lari pagi di area Stadion GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023).

Yang penting, kata Ganjar, cawapres yang akan mendampinginya harus memiliki visi yang sama.

"Kriterianya semuanya sama, semua pasti akan melengkapi. Dibicarakan secara komplit. Itu nanti akan dibicarakan di partai," katanya.

Diketahui, kabar duet Ganjar - Sandiaga menyeruak ke permukaan setelah Menparekraf itu mengatakan bahwa dirinya dan Ganjar memiliki hobi yang sama, yaitu olahraga lari.

Sandi juga menilai bahwa Ganjar merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat, serta memiliki banyak pencapaian.

"Kita sama-sama pelari ya. Kita pelari jarak jauh. Beliau sangat dekat dengan rakyat. Beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya, dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui masyarakat Indonesia," kata Sandi kepada wartawan setelah menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

"Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi dan harus percepat capaian-capaian ini. Jangan business as usual tapi harus ada thinking out of the box. Ada inovasi-inovasinya," sambungnya.

