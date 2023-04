JAKARTA - Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Internasional atau International Day of The Midwife. Penetapan 5 Mei sebagai Hari Bidan Internasional sudah dimulai sejak 1980-an. Namun secara formal baru diresmikan pada tahun 1992.

Tujuan diperingatinya Hari Bidan Internasional adalah untuk mengampanyekan peran bidan di kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan persalinan serta kesehatan reproduksi.

Tak hanya itu, Hari Bidan Internasional juga digunakan sebagai tolok ukur peningkatan kualitas bidan yang ada. Diketahui, bidan mempunyai peran penting tidak cuma bagi perempuan hamil tetapi juga bagi keluarga di seluruh dunia.

Setiap tahunnya, konfederasi bidan internasional berkumpul dengan berbagai kampanye guna mendorong seluruh bidan agar terlibat dalam memperjuangkan profesinya. Hari Bidan Internasional dikelola oleh organisasi bidan internasional yakni International Confederation of Midwives (ICM).

Tahun 2022 merupakan 100 tahun usia ICM. Ini artinya, tahun 2023 menjadi tahun pertama di abad baru perjalanan ICM, yang diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan luar biasa untuk para bidan dan bidang kebidanan.

Menurut Presiden ICM Dr Franka Cadée, untuk mendorong perkembangan tersebut, momen seperti Hari Bidan Internasional (IDM) dapat dimanfaatkan guna menarik perhatian dan meningkatkan pekerjaan. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa bidan mempunyai sumber daya demi memenuhi cakupan penuh penanganan kebidanan.

Pada tahun ini, peringatan Hari Bidan Internasional mengangkat tema “Together Again: From Evidence to Reality”. Tema yang sama juga digunakan untuk Kongres Trienial ICM ke-33 yang akan diselenggarakan pada 11-14 Juni 2023 di Bali.

Dalam rangka peringatan tahun 2023 ini, ICM mengadakan kontes sebagai penghargaan bagi para bidan. Mulai 15 Februari-1 Mei 2023, pihaknya meminta kepada siapa pun yang mempunyai teman/keluarga seorang bidan untuk mengunggah fotonya di Instagram. Dalam unggahan itu, disertakan pula penjelasan singkat mengapa bidan tersebut berhak mengikuti Kongres Trienial ICM di Bali pada Juni mendatang.

Pemenang kontes akan diumumkan saat kegiatan perayaan International Day of The Midwife yang dilakukan tanggal 5 Mei 2023 secara langsung dan digital.