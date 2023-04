JAKARTA - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way diperpanjang. Kebijakan itu berlaku dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 72 Cikopo pada arus balik Lebaran, Sabtu (29/4/2023) malam.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana mengatakan rekayasa lalu lintas one way diterapkan atas diskresi kepolisian.

Menurut dia, perpanjangan jalur one way itu diterapkan atas pertimbangan data volume lalu lintas kendaraan yang cukup tinggi.

Lisye mengatakan pemberlakuan ini dilakukan dengan memastikan jalur sebaliknya (menuju timur) telah steril. Sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan dari Cikampek sampai Semarang.

Pembersihan lajur sebagai persiapan penerapan one way sebelumnya telah dilakukan sejak pukul 19.35 sampai 20.35 WIB.

Seiring dengan perpanjangan one way, maka pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Cikampek/arah Timur akan dialihkan ke GT Cikampek KM 72 untuk melanjutkan perjalanannya melalui jalur Pantura.

Untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal.

Sebelumnya petugas melakukan rekayasa lalu lintas one way dari KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan sampai KM 72 Cikopo. Namun pada Sabtu malam ini, mulai pukul 20.35 WIB, one way berlaku dari KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai Km 72 Cikopo.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas lainnya yang saat ini berlaku di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta adalah contraflow dua lajur dari KM 72 s.d KM 47.