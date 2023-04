SEMARANG - Memasuki periode arus balik lebaran gelombang kedua, Pos Pengamanan (Pospam) Gerbang Tol (GT) Kalikangkung mencatat peningkatan volume kendaraan yang menuju Jakarta.

Hingga Sabtu (29/4/2023) sore, jumlah kendaraan yang meninggalkan Semarang menuju Jakarta mencapai 33.137 kendaraan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data pada hari Jumat (28/4) yang hanya mencapai 15.597 kendaraan.

Peningkatan tertinggi terjadi pada rentang pukul 10.00 WIB - 12.00 WIB, tercatat ada 6.657 kendaraan yang melintasi GT Kalikangkung pada periode tersebut.

Bangkitan arus kendaraan yang terjadi pada hari ini sesuai dengan prediksi dari Polda Jawa Tengah.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho memperkirakan lonjakan volume kendaraan akan kembali terjadi pada 29-30 April hingga 1 Mei 2023.

"Tanggal 1 itu hari libur kita antisipasi untuk periode kedua itu di hari Minggu kemungkinan nanti ada bangkitan arus," ucapnya kepada awak media Jumat sore.

Sementara itu Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengatakan rekayasa lalulintas one way diberlakukan mulai dari KM 188 GT Palimanan hingga KM 72 Tol Jakarta Cikampek.

"Sistem one way dari Palimanan hingga Jakarta-Cikampek. Pelaksanaan one way bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian," pungkasnya.

