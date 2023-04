SEMARANG - Rekayasa lalu lintas (lalin) one way dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga KM 72 Cikampek resmi dihentikan malam ini, Kamis (27/4/2023) pukul 23.00 WIB.

Pemberhentian rekayasa lalin arus balik itu dilangsungkan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Adapun sebelumnya direncanakan one way akan dilangsungkan hingga pukul 24.00 malam ini.

Keputusan tersebut diambil setelah melihat situasi lalin arus balik Lebaran 2023 yang dinilai di bawah parameter lalu-lalang kendaraan.

"Rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 (GT Kalikangkung) sampaj dengan KM 72 (Cikampek) di hari keempat arus balik yang sijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB hari ini (27/4/2023) dapat dihentikan leboh cepat, yaitu pada 23.00 WIB," jelas Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi, Kamis (27/4/2023).

Proses clearance akan dilangsungkan dimulai pada pukul 21.00-23.00 WIB. Untuk kemudian pada pukul 23.00 WIB, lalu lintas akan kembali berjalan normal dua arah.

Dari data yang diterima, tercatat arus balik lebaran dari arah Timur ke Barat pada KM 428 tol Semarang-Solo ada sekitar 2.565 kendaraan perjamnya selama tiga jam berturut-turut. Jumlah tersebut di bawah parameter rekayasa lalin sebesar 2.800 kendaraan perjamnya.

Kendati demikian, volume kendaraan akan terus dipantau untuk menentukan apakah one way nantinya akan dilaksanakan kembali atau tidak. Apabila terjadi peningkatan jumlab kendaraan, bukan tidak mungkin one way akan kembali diberlakukan pada segmen ruas jalan tol tertentu.

"Rekayasanya nanti akan dimulai dari KM 414 GT Kalikangkung atau KM 188 Palimanan," terang Eddy.