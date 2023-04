JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, NTT sudah pada jalur yang tepat. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT Ke-42 ASEAN, yang akan digelar pada Mei 2023.

"Semua persiapan baik substansi maupun nonsubstansi kita lakukan pengecekan pada hari ini secara detail langsung oleh Bapak Presiden dan per hari ini kita dapat sampaikan bahwa semua persiapan on the right track (berada di jalur yang tepat),” ungkap Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (26/4/2023).

Hari ini Menlu RI mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan KTT ASEAN bulan depan.

Retno mengungkapkan bahwa secara substansial akan ada delapan pertemuan dalam dua hari penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN pada 10 hingga 11 Mei 2023. Dari delapan pertemuan tersebut, lima pertemuan akan digelar di hari pertama dan tiga pertemuan lainnya digelar di hari kedua.

Follow Berita Okezone di Google News

"Di hari pertama semua pertemuan akan dipimpin oleh Bapak Presiden, sementara di hari kedua, tiga pertemuan, dua di antaranya dipimpin oleh Bapak Presiden, sementara satu pertemuan lainnya secara rotasi saat ini memang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia," terang Retno. Dia menjelaskan, khusus untuk Bandara Komodo maka saat ini sudah terdapat dua jalur, yaitu jalur internasional dan jalur domestik. Selain itu, sejumlah fasilitas dan sarana serta prasarana pendukung bandara juga terus dipersiapkan dengan matang guna menyambut kedatangan para delegasi KTT ke-42 ASEAN. "Jadi persiapan bandara akan terus dilakukan termasuk tanda-tanda untuk penyelenggaraan KTT ASEAN. Jadi sekali lagi pengecekan dilakukan secara detail," ungkapnya. Retno menuturkan, untuk kesiapan hotel-hotel yang akan digunakan oleh para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan pentingnya kenyamanan bagi para leaders. Presiden juga ingin agar penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN dimanfaatkan sebagai ajang promosi bagi pariwisata Indonesia, khususnya Labuan Bajo. "Tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi promosi Labuan Bajo untuk ASEAN dan tentunya untuk dunia," imbuhnya. Retno mengaku optimistis keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Dia juga tidak lupa meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk penyelenggaraan, kelancaran, dan kesuksesan KTT ke-42 ASEAN. "Jadi bismillah mudah-mudahan gawe besar kita sebagai ketua ASEAN dengan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN dapat berjalan dengan lancar, mohon doanya," tandas Retno. Dalam peninjauan kali ini, Presiden Jokowi pun turut didampingi oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan istri, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri sekaligus Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, dan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.