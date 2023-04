SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa 65% kendaraan dari wilayah Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur belum kembali ke wilayah Jabodetabek.

"Diperkirakan yang keluar dari Kalikangkung atau di Jawa Tengah sudah mendekati angka 35%. Artinya 65% masyarakat kita masih berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sebagainya," kata Luthfi dalam konferensi pers di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Rabu (26/4/2023).

Menurutnya, hal itu ditandai dengan jumlah kendaraan yang keluar melalui GT Kalikangkung. Dalam kurun waktu 3 hari arus balik, tercatat kendaraan yang keluar dari GT Kalikangkung setiap harinya mencapai 55.000 kendaraan.

Sementara itu, ia melanjutkan, jumlah kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah saat arus mudik mencapai 330.000 kendaraan.

"Kita sudah mengeluarkan dari gate Kalikangkung ini adalah 150-an ribu. Artinya kan masih 65% yang ada di tempat kita," ucapnya.

Dia menegaskan pihaknya masih terus melakukan upaya antisipasi kepadatan dengan melakukan rekayasa lalu lintas one way dari GT Kalikangkung hingga tol Cikampek Utama. Bahkan jika dibutuhkan pihaknya akan melakukan one way lokal dari GT Banyumanik seperti yang sudah dilakukan kemarin.

"Untuk one way sampai Banyumanik kita akan lakukan evaluasi karena pintu tol Banyumanik itu bayar sedangkan pintu tol Kalikangkung itu nge-tap ini merupakan cara bertindak dari Dirlantas untuk mengurai jalur," tuturnya.