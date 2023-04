JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mendatangi sesepuh TNI di hari ketiga lebaran, Selasa (25/4/2023).

Kunjungan Menhan Prabowo tersebut dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dalam suasana Idul Fitri dengan para perwira seniornya di TNI.

Mereka adalah legenda Kopassus seperti Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Selain itu, mantan Danjen Kopassus ini juga bersilaturahim dengan mantan Panglima TNI seperti Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto, dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

“Alhamdulillah, saya diterima lebaran dengan Pak Try Sutrisno. Sesepuh kita, mantan pimpinan kita. Saya kira ini suatu tradisi yang baik,” ungkap Menhan Prabowo saat bersilaturahmi ke Jenderal Try Sutrisno.

“Kedatangan Menhan Prabowo kesini saya tanggapi dengan sifat dan rasa serta hubungan kekeluargaan khususnya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Rakyat Indonesia itu harus tetap kompak, solid, bersatu,” pesan Jenderal Try Sutrisno.

Saat Menhan Prabowo berkunjung ke kediaman Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, keduanya pun bernostalgia semasa masih aktif di TNI. “Saya sangat menghargai dan bangga, karena masih ingat dengan saya, orang tua karena dikunjungi oleh junior rasanya happy,”ujar Hendropriyono.

“Pak Prabowo memang dari mudanya dulu selalu menghargai senior-seniornya dan tidak pernah menyakiti seniornya,”sambungnya.

“Dia ada di mana saja selalu memberi warna pada lingkungannya. Saya dan teman-teman senior berdoa supaya selalu sukses dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia, karena Pak Prabowo orang yang penuh inisiatif dan punya pemikiran yang out of the box,” ujar Jenderal Hendropriyono.

Kemudian dalam kunjungannya ke kediaman Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menhan Prabowo menyatakan mendapat kehormatan diterima oleh Jenderal Wiranto, yang juga pernah menjabat sebagai Menhan. “Saya diterima dengan baik, mudah-mudahan kita selalu pelihara silaturahmi dan persatuan demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Menhan Prabowo. Jenderal Wiranto mengatakan dirinya senang dapat bertemu dengan Menhan Prabowo dalam suasana lebaran ini. “Saya punya riwayat yang cukup panjang bersama-sama dengan Pak Prabowo sebagai Prajurit TNI memperjuangkan nasib negeri ini, dan sampai saat ini masih sama-sama dalam satu ikatan pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo sebagai Menhan dan saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI. Tentunya banyak hal yang perlu kita sinkronkan untuk melanjutkan pengabdian kita dengan pemerintahan saat ini,” tutup Wiranto.

