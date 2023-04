SEMARANG - Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan bahwa puncak arus balik di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung akan terjadi pada 25-26 April 2023.

Hal tersebut diungkapkan pada pembukaan one way arus balik di GT Kalikangkung, Semarang, Senin (24/4/2023). Ya, mulai hari ini rekayasa lalu lintas (lalin) one way dimulai hingga Rabu (26/4/2023).

"Kalau melihat kebangkitan (jumlah kendaraan) ini, (puncak arus balik) kira-kira 25-26," ungkapnya kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia.

"Kita tunggu malam ini sampai berapa (jumlah kendaraan keluar). Nanti Jasa Marga yang akan hitung-hitung, tetali diperkirakan 25-26 ada kenaikan," lanjutnya.

Pembukaan one way pada hari ini dimulai pada 14.45 WIB. Adapun itu akan dilakukan hingga 00.00 WIB malam ini.

Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan arus lalin pada arus balik ini, one way akan diberlakukan hingga Rabu (26/4/2023) mendatang. Untuk 25-26 April nanti, one way akan mulai diberlakukan sejak pagi pukul 08.00-00.00 WIB.

Adapun tiga hari itu merupakan gelombang pertama arus balik. Nantinya akan ada gelombang kedua pemberlakuan one way yang rencananya akan dilangsungkan pada 29-30 April 2023.

"Nanti skenarionya ada dua tahap one way. Tahap pertama sekarang dan tahap kedua nanti tanggal 29-30," jelas Agus.

Follow Berita Okezone di Google News

(kha)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.