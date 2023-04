JAKARTA - Rekayasa lalu lintas dengan sistem one way akan diberlakukan di arus balik Lebaran 2023. One way akan diterapkan dari Tol Kalikangkung hingga Cikampek mulai siang ini pukul 14.00 WIB.

Dikutip dari buku panduan 'Mudik Aman Berkesan 2023' oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) selain one way, rekayasa lalu lintas seperti contra flow hingga ganjil genap juga akan diterapkan.

Berikut jadwal one way:

- Senin (24/4) pukul 14.00-24.00 WIB di KM 414-KM 72 (Gerbang Tol Kalikangkung-Cikampek)

- Selasa (25/4) pukul 08.00-24.00 WIB di KM 414-KM 72 (Gerbang Tol Kalikangkung-Cikampek)

- Rabu (26/4) pukul 08.00-24.00 WIB di KM 414-KM 72 (Gerbang Tol Kalikangkung-Cikampek)

Follow Berita Okezone di Google News

Berikut jadwal contra flow: - Senin (24/4) pukul 14.00-24.00 WIB di KM 72-KM 47 (Cikampek-Karawang Barat) - Selasa (25/4) pukul 08.00-24.00 WIB di KM 72- 47 (Cikampek-Karawang Barat) - Rabu (26/4) pukul 08.00-24.00 WIB di KM 72-KM 47 (Cikampek-Karawang Barat) BACA JUGA: Polisi Berlakukan One Way di Lingkar Gentong Arah Bandung untuk Urai Kemacetan Berikut jadwal ganjil genap: - Senin (24/4) pukul 14.00-24.00 WIB di KM 414-KM 47 (Gerbang Tol Kalikangkung-Karawang Barat) - Selasa (25/4) pukul 08.00-24.00 WIB di KM 414-KM 47 (Gerbang Tol Kalikangkung-Karawang Barat) - Rabu (26/4) pukul 08.00 WIB-24.00 WIB di KM 414-KM 47 (Gerbang Tol Kalikangkung-Karawang Barat)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.