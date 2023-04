JAKARTA - Kebijakan rekayasa lalu lintas Contra Flow di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) masih terus dilakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi saat arus mudik Lebaran.

Atas kebijakan diskresi kepolisian, Contra Flow saat ini diperpanjang atau dilakukan mulai dari KM 36 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek.

"Saat ini, untuk mengurai kepadatan pada ruas tol Jakarta-Cikampek dilakukan Contra Flow satu lajur pada KM 36 sampai KM 47 dan Contra Flow dua lajur dari KM 47 sampai KM 70 Gerbang tol Jakarta Cikampek," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi kepada wartawan, Jakarta, Kamis (20/4/2023).

Di sisi lain, penerapan One Way di Tol Cipali hingga Kalikangkung kembali dilanjutkan hingga sampai dengan pukul 24.00 WIB malam nanti.

"Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada Kamis 201April 2023 pukul 24.00 WIB," ujar Eddy.

Eddy menuturkan, apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalulintas yang signifikan dari Jakarta ke arah timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.

"Dapat dilanjutkan atau diakhiri dan lalu lintas kembali normal 2 arah," ujar Eddy.

Diketahui, kenaikan volume arus lalu lintas sampai dengan saat ini dibandingkan dengan volume arus tadi malam meningkat sebesar 8 persen dari 5.397 kendaraan per jam menjadi 5.817 kendaraan per-jam, erdasarkan data traffic counting km 50 Tol Japek.