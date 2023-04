KARAWANG - Wakapolri Komjen Pol Eddy Gatot Pramono mengatakan polisi akan menambah lajur contraflow di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Penyesuaian ini akan dilakukan berdasarkan volume kendaraan yang melintas.

Perlu diketahui rekaya lalu lintas contraflow awalnya dilakukan di KM 47-70 Tol Jakarta-Cikampek. Belakangan contraflow kemudian diperpanjang di titik KM 36-38 ruas tol yang sama.

“Karena jumlah rata-rata kendaraan itu sudah mencapai 6.500 per jam. Nanti apabila dia mencapai 7.200 per jam itu mungkin akan diubah 3 lajur (contraflow),” kata Gatot di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (19/4/2023).

Pada hari ini rekayasa lalu lintas contraflow sempat memakai dua lajur dari arah Cikampek. Namun, berdasarkan pantauan CCTV Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pukul 15.27 WIB, ruas jalan tol dari arah Cikampek sudah sepenuhnya digunakan oleh kendaraan dari arah Jawa.

“Tadi kita pantau dari CCTV juga lancar baik itu yang menuju jawa maupun yang dari jawa menuju Jakarta, lancar semua,” ungkapnya.

Dalam kesempatannya, Mantan Kapolda Metro Jaya Itu juga mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas one way dimungkinkan akan berlangsung hingga pukul 24.00 WIB hari ini. Sebagaimana diketahui, one way sudah diterapkan sejak Selasa (18/4) pukul 14.30 WIB kemarin.

“Namun situasi ini dinamis sekali. Apabila memang arusnya masib cukup padat tentunya nanti pak Kapolda akan berkoordinasi dengan Korlantas akan meneruskan perpanjangan daripada oneway itu,” tukasnya.