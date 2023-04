CIKAMPEK - Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga memperpanjang jalur one way. Sejak pukul 10.35 WIB, rekayasa lalu lintas one way berlaku dari Km 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

Hal ini mempertimbangkan data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju ke arah Timur sejak dini hari tadi, pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan.

Untuk memaksimalkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama menuju arah Cikampek saat pemberlakuan one way, sejak pukul 12.00 WIB Jasa Marga telah mengoperasikan total 28 gardu tol serta penambahan 17 unit mobile reader untuk memaksimalkan transaksi pengguna jalan yang menuju arah Cikampek.

Dengan dimajukannya titik One Way di Km 68, maka pengguna jalan dari Cikampek menuju arah Jakarta akan dialihkan ke Kota Bukit Indah untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta melalui GT Kalihurip 2.

Rekayasa lalu lintas lainnya yang berlaku di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek adalah Contra Flow satu lajur dari Km 36 s.d Km 47 yang dilanjutkan dengan contraflow dua lajur dari Km 47 hingga Km 68 sejak pukul 09.35 WIB.

"Kami imbau untuk pengguna jalan yang menuju arah Bandung melalui Jalan Tol Cipularang agar tidak mengambil lajur Contraflow. Contraflow hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menuju arah timur melalui Jalan Tol Trans Jawa," tulis Jasa Marga dalam keterangannya, Rabu (19/4/2023). Jasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman.

