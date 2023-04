ABUJA - Pejabat Atase Pertahanan (Athan) RI Kolonel Caj Ottow RM mendampingi Duta Besar LBBP RI di Abuja Marsda TNI (Purn) Usra Hendra Harahap, dalam kunjungan kehormatan (Courtessy Call) dan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Republik Federal Nigeria Letnan Jenderal Faruk Yahya di Markas Besar Angkatan Darat Nigeria di Abuja.

Pertemuan itu dalam rangka meningkatkan diplomasi dan hubungan kerjasama militer pertahanan antara kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI-Abuja menyampaikan terima kasih kepada Kasad Nigeria atas kesediaannya menerima kunjungan kehormatan dari pihak Kedubes RI.

Kunjungan tersebut bertujuan terutama untuk meningkatkan kerjasama militer bilateral antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Nigeria.

Beberapa hal yang diangkat dalam pertemuan tersebut di antaranya: pertukaran kunjungan pimpinan dan pejabat di level operasional, peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Lalu, promosi industri pertahanan di antara kedua negara, forum knowledge and information/intelligence sharing, dan bidang kerjasama lainnya yang dapat disepakati bersama.

Menanggapi penyampaian Dubes RI, Kasad Nigeria Jenderal Yahaya menyambut dengan antusias peningkatan hubungan bilateral Angkatan Darat kedua negara yang sudah terjalin baik selama ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan Angkatan Darat Nigeria sangat membuka diri untuk dapat berkomunikasi dengan pihak Indonesia, khususnya TNI AD.

Bahkan, pihaknya telah memperoleh infomasi dari National Agency for Science and Engineering Infrastructure of Nigeria bahwa industri pertahanan Indonesia memiliki alat peralatan seperti senjata, amunisi dan pesawat yang dapat dibeli untuk memperkuat alutsista AD Nigeria.

Dikatakan Nigerian Aviation Army (Penerbad Nigeria) sementara ini belum memiliki peralatan yang memadai dan sangat membutuhkan pesawat seperti CN-235 produksi Indonesia untuk pengembangan kekuatan Penerbad Nigeria.

Acara pertemuan yang berlangsung selama satu jam diakhiri dengan pertukaran cindera mata antara kedua belah pihak serta foto bersama.

Sesuai acara, Athan RI Abuja Kolonel Ottow menyampaikan, acara berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, sehingga ia optimis apa yang dibicarakan di masa yang akan datang dapat segera direalisasikan.