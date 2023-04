JAKARTA - Pelaku perampokan terhadap sopir taksi online, Suprapto (46) dengan modus menggunakan kecubung berhasil ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

"Para pelaku dengan perannya masing-masing melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara membuat korban mabuk dengan tanaman kecubung yang dimasukan kedalam makanan,” kata Kasubdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Uly saat konferensi pers, Jumat 14 April 2023.

Sebanyak enam orang diamankan. Mereka terdiri dari pelaku inisial A alias D alias M (36), F alias C (34), MB alias C (25). Kemudian, YA alias Y (37), AG (43) dan AS alias A (29). Masing-masing pelaku memiliki peran masing-masing.

Dijelaskan Titus, kronologi awal yaitu pada Rabu 15 Maret 2023, korban yang merupakan sopir taksi online menerima orderan dari pelaku A dan F dari Transtudio Cibubur dengan tujuan Kranggan, Bekasi.

