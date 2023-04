KIPRAH para prajurit TNI AU penjaga dirgantara telah terukir dengan tinta emas dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, saat memimpin Upacara Peringatan Ke-77 Hari Jadi TNI Angkatan Udara, bertempat di Taxiway Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu 9 April 2023.

Berikut pesan 3 tokoh di HUT TNI AU:

1. Panglima TNI Yudo Margono

Panglima TNI menyampaikan bahwa selama 77 tahun TNI Angkatan Udara selalu hadir dalam setiap panggilan tugas Ibu Pertiwi, baik dalam rangka Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil, TNI Angkatan Udara, atas dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas yang kalian tunjukkan selama ini,” ujar Panglima TNI.

Terkait dengan Tema hari TNI Angkatan Udara kali ini adalah “Profesional, Modern Dan Tangguh Sebagai Angkatan Udara Yang Disegani Di Kawasan”, Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan bahwa tema tersebut menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus selalu meningkatkan kemampuannya dalam rangka menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

Sesuai tema tersebut, Panglima TNI merintahkan kepada seluruh Prajurit TNI Angkatan Udara untuk selalu bersikap profesional.

“Ingatlah bahwa tugas kalian memiliki resiko yang tinggi, sehingga meskipun angkasa tempat kalian bertugas sangatlah luas, namun tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Teruslah berlatih secara bertingkat dan berlanjut dengan skenario latihan yang realistis, train as you fight and fight as you train!” perintah Laksamana Yudo Margono.

2. Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat HUT Ke-77 TNI AU pada Minggu (9/4/2023). Presiden berharap TNI AU dapat menjadi kekuatan nasional yang disegani dan dihormati di dunia.

"Di usia ke-77 ini tni angkatan udara harus menjadi angkatan udara yang modern dan tangguh, mampu menjaga ruang udara Indonesia serta bertransformasi sebagai kekuatan nasional negara yang disegani dan dihormati di dunia. Dirgahayu TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa," kata Jokowi. Kemudian atas nama pemerintah Indonesia, Jokowi turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI AU. Terutama kepada seluruh prajurit TNI AU di manapun berada. "Atas nama pemerintah, bangsa dan negara saya mengucapkan selamat hari tni angkatan udara yang ke77 kepada seluruh prajurit tni angkatan udara di mana pun bertugas di seluruh penjuru tanah air," ujarnya. 3. Wapres Ma'ruf Amin Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) terus mengawal kedaulatan bangsa. Hal itu diungkapkan Wapres pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI AU ke-77. Selain itu, Wapres berpesan kepada para prajurit TNI AU untuk selalu berpegang teguh pada prinsip dan jati diri TNI sebagai garda terdepan mengawal kedaulatan bangsa. “Kepada seluruh prajurit TNI AU, teruslah memegang teguh jati diri TNI, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," ujar Wapres dalam tayangan video saat memberikan ucapan selamat atas Peringatan HUT TNI AU ke-77.

