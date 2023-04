JAKARTA - Indonesia merupakan negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia ini mayoritas dikelilingi oleh perairan. Hal itu membuat Indonesia memiliki batas wilayah laut dengan berbagai negara.

Dalam unggahan video akun TikTok @zudanariffakhrulloh pada Kamis (7/4/2023), Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan Indonesia memiliki batas wilayah laut dengan 10 negara.

Lantas negara mana saja yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia?

1. India (Utara)

2. Vietnam (Utara)

3. Thailand (Utara)

4. Malaysia (Utara)

5. Singapura (Utara)

6. Palau (Utara)

7. Filipina (Utara)

8. Australia (Selatan)

9. Timor Leste (Selatan)

10. Papua Nugini (Selatan)

Dalam video tersebut, Sekretaris BNPP juga menjelaskan bahwa tugas dalam menjaga perbatasan merupakan tanggung jawab lembaganya yakni BNPP.

"Luasnya negara kita dan bagaimana kami di Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan stakeholder menjaga kedaulatan Republik Indonesia di kawasan perbatasan dengan wilayah laut itu," tutur Zudan.

"Dukung kami terus, dukung pemerintah, dukung negara untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.

Sekadar diketahui, batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain telah ditentukan dalam hukum internasional. Misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nation Convention of the law of the Sea (UNCLOS 1982).