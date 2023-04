GOLKAR atau Golongan Karya adalah partai politik besar di Indonesia yang telah berdiri sejak 20 Oktober 1964. Banyak kader partai ini menunjukkan eksistensinya dengan menjadi menteri dan membantu tugas Presiden.

Berikut 5 tokoh Partai Golkar yang pernah atau pun sedang menjabat sebagai menteri.

1. Akbar Tandjung

Politisi dan tokoh Golkar Akbar Tandjung adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman tahun 1993-1998. Di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Akbar Tandjung ditunjuk menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara pada Mei 1998 hingga Oktober 1999. Selama menjabat sebagai menteri, Akbar juga menduduki posisi lain, yakni Ketua Umum Partai Golkar tahun 1998 hingga 2004. Selain itu, ia tercatat sebagai Ketua DPR periode 1999-2004.

BACA JUGA: Momen Dito Ariotedjo Pesan Jas Dadakan untuk Pelantikan Sebagai Menpora

Pada tahun 2022 lalu, Akbar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Golkar menerima penghargaan Bintang Tanda Jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang. Hal itu diberikan karena putera Tapanuli Tengah itu memiliki karier politik yang panjang. Ditambah, kontribusinya di ranah politik Indonesia banyak mempromosikan hubungan kerja sama antara dua negara (Jepang dan Indonesia). Ia juga meningkatkan pertukaran pemuda dan pertukaran olahraga.

2. Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie adalah politisi partai Golkar yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014. Sebelum menjabat sebagai Ketua Umum, pria kelahiran 15 November 1946 itu pernah dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2004-2005 dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2005-2009. Pada tahun 2019, Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar, berdasarkan hasil keputusan Munas X Golkar di Jakarta.

Latar belakang keluarga Aburizal Bakrie adalah pengusaha. Ia mengembangkan usaha Bakrie dan Brothers hingga mendulang kesuksesan. Setelahnya, Aburizal aktif di berbagai organisasi pengusaha termasuk menjadi Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) pada tahun 1994 hingga 2004. Namun, ia meninggalkan dunia usaha ketika ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak Oktober 2019. Tepat pada 4 Desember 2019, politisi Golkar ini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ke-11. Selain itu, Airlangga juga pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Perindustrian tahun 2016 sampai 2019.

Melansir laman Golkar, beberapa jabatan lain yang sudah ia jalani adalah Wakil Bendahara dalam Pengurus DPP Partai Golkar tahun 2004-2009, anggota DPR periode 2009-2014, dan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2004, Airlangga menulis sebuah buku bertajuk Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia. Airlangga rupanya adalah anak dari Hartarto Sastrosoenarto, mantan Menteri Perindustrian dalam Kabinet Pembangunan IV dan V (1983-1993) dan Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi tahun 1993 hingga 1998.

4. Agung Laksono

Selanjutnya, ada Agung Laksono yang telah beberapa kali mengemban amanah sebagai menteri. Politisi Golkar ini menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tahun 1998 hingga 1999. Selanjutnya, ia dipilih sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (2012-2013), Pelaksana Tugas Menteri Agama (Mei-Juni 2014), dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan tahun 2009 hingga 2014. Kini, Agung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Di tubuh Golkar saat ini, Agung menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar dan menyatakan bahwa pihaknya sudah resmi mendukung Airlangga Hartanto sebagai capres tahun 2024. Meskipun begitu, ia menambahkan akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) demi mempersiapkan cawapres untuk mendampingi Airlangga.

Baca Juga: 5 Tips Mengatasi Kulit Kusam, agar Terlihat Lebih Sehat

Follow Berita Okezone di Google News

5. Agus Gumiwang Kartasasmita Selanjutnya, ada nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pria kelahiran 3 Januari 1969 itu juga pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial tahun 2018 hingga 2019. Eksis di partai Golkar, Agus beberapa kali mengemban posisi penting di partai tersebut. Ia pernah menjadi Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pengabdian Masyarakat (2016-2019), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Khusus (2016-2019), Wakil Ketua Umum DPP Patai Golkar Munas Jakarta (2014-2016), Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pertahanan dan Keamanan (2011-2014), dan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009-2011). 5. Dito Ariotedjo Tokoh Golkar terbaru yang dipercaya sebagai menteri adalah Dito Ariotedjo. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi pada Senin (3/4/2023) di Istana Negara. Menteri muda berusia 32 tahun itu pernah duduk sebagai Kepala Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Partai Golkar. Selain itu, Dito juga pernah menjabat Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Ia membentuk Rans Sport bersama Raffi Ahmad dan rekan lainnya pada tahun 2021. Beberapa hari setelah dilantik sebagai Menpora, Dito mengungkapkan niatnya untuk mampu mengatasi beberapa permasalahan di bidang olahraga. Salah satu langkahnya adalah dengan menghadirkan Sport Industry Ecosystem. Ide itu ia dapat usai melihat kasus Kanjuruhan yang terjadi tahun lalu.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.