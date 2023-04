JAKARTA - Musim mudik segera tiba. Hal itu membuat banayak pihak melakukan persiapan agar tak ada kendala berarti selama arus mudik berlangsung. Polri menjadi salah satu pihak yang melakukan persiapan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyebut pemberlakuan sistem one way atau satu arah saat arus mudik Lebaran 2023 akan dimulai dari KM 72 ruas tol Cipali hingga KM 414 GT Kalikangkung. Nantinya rute itu juga akan berlaku oneway ketika arua balik.

Firman menyampaikan rencana itu pada Tactical Floor Game dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor NTMC Polri, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/4/2023).

"One way adanya di Cipali," kata Firman.

"Kita diuntungkan yang telah disiapkan Jasa Marga di Cikampek lajur 4x2 sehingga isu kemarin dari Cipularang tertahan karena one way di Cikampek kita tidak berlakukan one way di Cikampek," tambahnya.

Ia menyebut hanya menerapkan sistem contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu untuk memberi kesempatan dari arah Cipularang yang mengarah ke Jakarta.

"Cikampek maksimal 1-2 lajur contraflow saja sehingga yang dari cipularang bisa mengarah ke Jakarta," ucapnya.

Berikut jadwal one way arus mudik Lebaran 2023 KM 72-414;

- 18 April 2023 (14.00-24.00 WIB) - 19-21 April 2023 (08.00-24.00 WIB) BACA JUGA: Mantap! Begini Tampang 5 Bus Baru Tipe Double Decker Milik PO Gunung Harta, Siap Dipakai Mudik Berikut jadwal one way arus balik I Lebaran 2023 KM 414-72; - 24 April 2023 (14.00-24.00 WIB) - 25 April 2023 (08.00 WIB) sampai dengan 26 April 2023 (08.00 WIB) Berikut jadwal one way arus balik II Lebaran 2023 KM 414-72; - 29 April 2023 (14.00-24.00 WIB) - 30 April 2023 (08.00-24.00 WIB) - 1 Mei 2023 (08.00 WIB) sampai dengan 2 Mei 2023 (08.00 WIB).

