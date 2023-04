JAKARTA โ€“ Sebagai Presiden Keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kadang dibanding-bandingkan dengan para pendahulunya, Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie. Namun, Gus Dur menanggapi perbandingan-perbandingan itu dengan santai, bahkan menjadikannya bahan guyonan.

Dilansir dari nu.or.id Gus Dur menertawakan dirinya melalui humor saat menanggapi kritik dan perbandingan terhadap dirinya. Salah satunya dapat dilihat dari jawabannya saat dibandingkan dengan Presiden Soeharto dan Habibie.

โ€œPak Harto dulu presiden new order. Pak Habibie, presiden in order, boleh juga out of order," kata Gus Dur.

โ€œLalu saya sendiri?โ€

โ€œSaya presiden no order,โ€ ujarnya.

