JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo turut menelaah masa depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Menurutnya, proyek dari Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo itu bakal melengkapi destinasi wisata Indonesia.

Bamsoet mengatakan, sebagian lahan KEK Lido City telah masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Industri Kreatif berdasarkan PP No.69/2021. KEK MNC Lido City telah diresmikan Presiden Joko Widodo.

"Areal Motorsport Ecosystem di dalam kawasan KEK MNC Lido City tersebut akan dikembangkan untuk menggairahkan industri olahraga otomotif Indonesia," ujar Bamsoet di kawasan MNC Lido City, Jumat (31/3/2023).

Bamsoet menambahkan, dengan membangun sirkuit balap bertaraf internasional. Nantinya, kawasan tersebut bakal digunakan untuk MotoGP dan Formula 1.

Serta, lanjut Bamsoet, sirkuit balap internasional untuk MXGP hingga berbagai kegiatan balap offroad lainnya.

"Kehadirannya akan melengkapi berbagai destinasi wisata yang ada di KEK MNC Lido City, sehingga bisa menarik lebih banyak wisatawan dalam dan luar negeri," imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut Bamsoet, KEK MNC Lido City menyiapkan fasilitas entertainment hospitality berkelas dunia. Berbagai fasilitas bahkan telah disiapkan, antara lain infrastruktur smart city, Trump International Golf Course, Clubhouse, Private Clubhouse, Condominium, Trump International Resort Lido, Lido Lake Resort and Extension.

Serta, Lido Adventure Park, Transit Oriented Development, MNC Park, Retail, Dining and Entertainment, 5-Star Hotels and Water Park 4-Star Hotels and MICE, 3-star Hotel, Lido Music and Arts Center, Movieland, Lido World Garden, Techo Park, Residential, Commercial, Wellness Center, Retirement Village," tuturnya.

"Hingga Motorsport Ecosystem seluas 141,7 Hektar yang bisa dikembangkan menjadi Sirkuit Internasional untuk MotoGP dan F1, serta sirkuit internasional untuk MXGP dan kegiatan offroad lainnya," pungkasnya.

Di sisi lain, turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya, serta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.