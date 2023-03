JAKARTA- Sederet kabar miring seputar Menara Saidah yang beredar, apa benar?. Hal ini dikarenakan Gedung itu kembali viral setelah tertangkap kamera terlihat menyala merah.

Salah satunya sederet kabar miring seputar Menara Saidah yang beredar yakni mengenai posisi gedung tersebut. Kemegahan Menara Saidah beranjak pudar ketika posisi gedung tersebut miring beberapa derajat dan berujung ditutup pada 2007.

Penutupan dilakukan karena pertimbangan keselamatan jika tetap digunakan. Padahal, isu tersebut muncul dikarenakan posisi orang yang melihat gedung tersebut berada di elevasi yang berbeda, menghasilkan ilusi bahwa gedung ini miring. Diteorikan oleh para netizen, bahwa pondasi di dalamnya bergeser ke dalam karena kalkulasi tanahnya tidak tepat.

Pada awal 1991 sebuah bangunan perkantoran di Pluit, dekat Hotel Sanno sekarang, miring sekitar 3 derajat, karena pondasi gedung yang tiba-tiba tenggelam, saat finishing dilakukan. Akhirnya bangunan tersebut dibongkar. Yang aku tahu, itu disebabkan oleh perhitungan tanah yang kurang benar dari surveyor pemborong pondasi (Konstruksi, Maret 1991).

Kembali ke isu Saidah, penelitian empat mahasiswa geodesi ITB pada 2018 menyebutkan bahwa Menara Saidah tidak miring berdasarkan survei yang mereka lakukan untuk mencatat efek penurunan permukaan tanah pada bangunan di Jakarta (The investigation on high-rise building tilting from the issue of land subsidence in Jakarta City).

Bahkan mereka mengecek keadaan gedung tersebut dengan perlengkapan seperti total station, sehingga mereka mengetahui perbedaan posisi gedung. Sayang, klarifikasi sejenis ini tidak pernah diulas media. Apa penyebab media bukannya ikut mematahkan isu ini dan justru memutar kembali isu tersebut, penulis tidak paham.

Saat ini Menara Saidah kosong melompong tak berpenghuni. Sejumlah faktor dianggap jadi penyebab Saidah Abu Bakar Ibrahim sebagai pemilik menutup Menara Saidah.

Menara Saidah diresmikan pada 2001 silam. Namun, 6 tahun kemudian Menara Saidah ditutup, atau pada tahun 2007 silam.

Menara Saidah dikabarkan ditutup karena alasan faktor keamanan lantaran pondasi gedung yang tidak tegak. Konstruksi Menara Saidah memang terlihat miring sehingga dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sederet kabar miring seputar menara Saidah yang beredar seperti sejumlah kisah mistis dianggap menjadi salah satu faktor penyebab Menara Saidah ditutup. Salah satunya kisah seorang driver ojol yang mendapat orderan untuk ambil paket di gedung tersebut.Selain itu, Menara Saidah juga dikenal dengan 'penghuni' kuntilanak merah di dalamnya. Sebagian orang percaya, ada pula sebagian lain yang tidak mempercayainya.

