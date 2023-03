JAKARTA - Nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Richardson Logan (1819-1869) tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Hal itu diutarakan oleh sejarawan Universitas Oxford, Peter Carey.

Melansir Indonesia.go.id, Selasa (28/3/2023) Pramoedya Ananta Toer dalam buku Sedjarah Modern Indonesia juga menyebut nama Logan sebagai pencetus pertama istilah Indonesia.

James Richardson Logan merupakan seorang pengacara yang lahir di Berwickshire-Skotlandia pada 10 April 1819.

Dia meninggal di Penang pada 20 Oktober 1869. Logan meninggal dalam usia relatif muda, 50 tahun, karena malaria.

"Sampai waktu yang lama Indonesia dianggap tjiptaan Bastian, sedang sebenarnja adalah tjiptaan Logan. Pada mulanya Indonesia tidak lebih daripada sebuah istilah geografi, tapi dengan pasangnja gerakan kemerdekaan nasional non-koperatif kemudian mendjadi djuga istilah politik. Sebelum itu, mendjelang tutup abad ke-19, istilah ini telah djuga digunakan sebagai istilah hukum oleh Ir H van Kol dalam perdebatan-perdebatan di dalam Parlemen Belanda,"tulis Pram dalam bukunya tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Pramoedya melihat Logan sebagai etnolog yang mencetuskan istilah Indonesia. Sebenarnya ada dua orang yang 'terlibat' mencetuskan nama Indonesia.

Yaitu George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan. Earl, yang pertama, adalah orang yang menulis sebuah artikel dalam jurnal "The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia" Vol. IV pada 1850.