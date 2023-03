JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut masih ada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bolak-balik tampil di televisi.

Saut mendapat laporan ketika masih menjabat pimpinan di KPK bahwa pejabat tersebut terdeteksi melakukan pencucian uang dalam jumlah yang besar.

"Saya masih sering lihat itu orang muncul di TV sekarang, padahal waktu saya di KPK itu ada laporan masuk ke dia by name, by address, dia dan istrinya, gede uangnya," kata Saut dikutip dari tayangan channel YouTube Official iNews, Selasa (28/3/2023).

Saut mengaku heran belum ada tindaklanjut dari lembaga antirasuah terhadap pejabat tersebut. Padahal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyetorkan lengkap hasil pemeriksaan terkait dugaan kejanggalan harta pejabat tersebut ke KPK.

Sayangnya, Saut enggan membeberkan siapa pelaku pencucian uang dalam jumlah besar yang saat ini masih kerap tampil di TV. Ia hanya mengamini bahwa sosok tersebut memang belum pernah terungkap di publik.

Follow Berita Okezone di Google News

Saut meminta agar sosok tersebut dikonfirmasi ke Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. "Aku enggak bisa nyebut siapa, tanya sama Pak Ivan (PPATK). Tanya, tanya sama Ivan, itu yang waktu Saut disana, kamu pernah lapor gitu," beber Saut. "Jadi saya bilang itu saya minta didalami, tetapi lagi-lagi di KPK itu kolektif kolegia. Ya dan saya baca, seingat disposisi saya, saya minta dalamin ini, kejar," sambungnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.