JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak aparat gabungan TNI/Polri yang tengah mengamankan sholat tarawih di Masjid Al Amaliah Ilu Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (25/3/2023) sekitar pukul 20.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua, Kabid Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, membenarkan kejadian tersebut.

Kabid Humas mengatakan kejadian berawal dari Aparat gabungan TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan tiba-tiba mendapatkan tembakan dari arah depan salah satu kios di lokasi tersebut.

“Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang KKB dengan menggunakan 1 pucuk senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang,” ungkap Kabid Humas, yang disebarkan humas Polri.

Kombes Benny menjelaskan, akibat penembakan tersebut, 3 personel TNI-Polri menjadi korban yakni dari anggota Koramil 1714-02/Ilu an. Serda Riswar terkena luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah (meninggal dunia) dan anggota Polsek Ilu an. Bripda Mesak Indey terkena luka tembak di bagian perut (meninggal dunia) dan an. Brigpol M.Arif Hidayat yang terkena luka tembak di bagian paha dalam keadaan sadar.

“Saat ini ketiga korban berada di Makoramil 1714-02 untuk sementara waktu dan sedang berusaha dihubungi keluarga korban,” tutur Kombes Benny.

Menurutnya, situasi saat ini di Kabupaten Puncak Jaya siaga satu, Kapolres dan seluruh anggota waspada dan mengantisipasi adanya serangan susulan terhadap anggota di lapangan. “Polres Puncak Jaya saat ini sedang siaga satu dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan,” tuturnya.

