JAKARTA - Okezone.com, media online yang tergabung dalam MNC Portal Indonesia (MPI) milik MNC Group mendapatkan penghargaan SPS Awards Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2023 kategori The Best of Website Media

Penghargaan IDMA 2023 diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang digelar di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (20/3/2023) malam.

Ketua Umum SPS Pusat, Januar P Ruswita mengatakan, penghargaan ini merupakan bagian dari semangat yang diberikan untuk seluruh media yang ada di Indonesia.

"SPS Awards 2023 menegaskan semangat pers di tengah kondisi yang cepat berubah, di tengah ketidakpastian," kata Januar.

Dengan mengambil tema Kolaborasi dan Inovasi untuk Kemandirian Pers Indonesia, Januar berharap seluruh media terus bisa bersaing di tengah perkembangan digital.

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Okezone.com, M Budi Santosa mengatakan, penghargaan SPS Awards 2023 ini akan dijadikan pelecut bagi Okezone.com untuk terus berinovasi dan mengembangkan jurnalisme online yang berkualitas.

"Kebetulan 1 Maret lalu Okezone.com genap berusia 16 tahun. Penghargaan ini akan kami jadikan momentum untuk terus mengembangkan Okezone.com sebagai portal berita yang inovatif dan tentu saja berintegritas," jelas Budi.

(wal)

