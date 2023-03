TANGERANG- Memperingati Hari Down Syndrome Sedunia yang akan jatuh pada 21 Maret, Komunitas Peduli Down Syndrome (KPDS) menggelar kegiatan bertajuk Festival Talenta โ€“ โ€œRayakan Karya Istimewa!โ€. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak 15 Februari 2023, dan puncak acara diadakan di Scientia Square Park, Gading Serpong pada Sabtu (18/3/2023).ย

Ketua Pengurus KPDS, Meiske Yunithree Suparman mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk menghimpun Individu dengan Down Syndrome (IDDS) di Indonesia, serta sebagai sarana IDDS untuk meningkatkan kepercayaan diri, berbagi bakat dalam keceriaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kesetaraan hak asasi manusia bagi IDDS.

"Kami ingin menampilkan bakat anak-anak kami yang menyandang down syndrome, karena sebenarnya mereka memiliki banyak sekali talenta tapi mungkin tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga kami berharap agar masyarakat terus memberikan perhatian kepada mereka memberikan kesempatan dan bisa juga ikut terlibat," ujarnya ditemui di sela acara.

Untuk acara tahun ini, sekira 150 anak down syndrome ikut berpartisipasi. Beragam kegiatan juga dilakukan bergantian sejak pagi mulai dari lomba mewarnai, gerakan tari bersama, hingga menghias kue kering bersama. Tak hanya itu, beragam pentas seni meliputi musik, fashion show, Tari Nusantara, puisi, karate, boxing, dan ballet juga akan dihadirkan oleh IDDS.

"Animonya besar sekali ya sampai mencapai 150 lebih anak down syndrome belum termasuk pendamping guru-guru, orang tua dan juga organisasi lain yang memang menaruh perhatian terhadap down syndrome. Jadi totalnya ada 500 an minimal karena datang dan pergi.jadi minimal ada 500 lebih orang yang hadir hari ini," lanjutnya.

Untuk diketahui, Down syndrome adalah kondisi kelainan genetik yang menyebabkan individu memiliki keistimewaan, baik fisik maupun psikis. Dalam kesehariannya, IDDS menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Saat ini, tercatat lebih dari 300 ribu IDDS di Indonesia.