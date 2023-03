JAKARTA - Konferensi 10th Symposium of Chinese Clans in South East Asia & China cum International Youth Forum, mengundang Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), pada 4 Maret hingga 7 Maret 2023 di The Wembley A St Giles Hotel, Penang, Malaysia.

Undangan tersebut, dihadiri langsung Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Wilianto Tanta didampingi jajaran delegasi PSMTI, dengan jumlah yang hadir sebanyak 132 peserta.

Konfrensi itu juga dihadiri Kepala Menteri Pulau Penang, Chow Kon Yew; Ketua Penyelenggara Konferensi Marga Tionghoa Se Asia Tenggara sekaligus Ketua Dewan Marga Tionghoa Penang, Leong Keng Fei; Sekretaris Jenderal Asosiasi Marga Tionghoa Se Asia Tenggara dan Ketua Asosiasi Marga Tionghoa Bersatu Thailand, DR. Kitti Ittiphakorn.

Lalu Ketua Asosiasi Keluarga Besar Filipina, Ding Jingyu; Wakil Ketua Federasi Tionghoa Khmer di Kamboja, Chea Shoeun; Ketua Federasi Asosiasi Nama Keluarga Tionghoa Malaysia, Dato Heng Hong Him; Ketua Asosiasi Marga Tionghoa China, Hu Shengcheng dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Ketum PSMTI Wilianto Tanta mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan atas kesempatan yang diberikan untuk menghadiri Konferensi Marga Tionghoa Se-Asia Tenggara dan China ke 10.

"Saya sangat gembira dapat hadir di acara yang luar biasa ini dalam konferensi marga Tionghoa Se - Asia Tenggara dan China yang ke sepuluh," kata Wilianto, saat memberikan sambutan, Penang, Malaysia, Sabtu 4 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Wili memperkenalkan PSMTI sebagai salah satu organisasi suku Tionghoa terbesar di Indonesia dengan jumlah Pengurus di 32 Provinsi dan lebih dari 300 Kota / Kabupaten. Didirikan sejak 28 September 1998, PSMTI merupakan organisasi Kemasyarakatan suku Tionghoa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tingkat nasional yang berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Disampaikan Ketum PSMTI, masa pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita untuk bersatu dan saling berkolaborasi. "Ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama-sama, di bidang sosial, budaya maupun ekonomi, seperti perdagangan dan investasi. Saya berharap Konferensi ini dapat membuahkan program-program nyata, untuk mempererat persahabatan di antara kita terutama dibidang perdagangan," imbuh Wilianto. Lebih lanjut, Wili menyampaikan, pada Konferensi Marga Tionghoa Se – Asia Tenggara dan China ke 9 di Manila, Philipina telah memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Marga Tionghoa Se – Asia Tenggara dan China ke 11 yang diselenggarakan di Bali. Untuk itu, Ketum PSMTI Wilianto mengucapkan terima kasih serta memohon dukungan dalam menyelenggarakan Konferensi Marga Tionghoa Se - Asia Tenggara dan China ke - 11. "Saya mengundang para delegasi untuk hadir di Indonesia, untuk menikmati wisata alam dan kuliner," pungkasnya.

