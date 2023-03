JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa ada yang aneh dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024.

"Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (tentang Pemilu), rasanya ada yang aneh di negeri ini," katanya dalam cuitannya di akun Twitter @SBYudhoyono, Jumat (3/3/2023).

SBY menganggap bahwa keputusan PN Jakpus tersebut di luar nalar. Atas putusan yang mencengangkan berbagai lapisan masyarakat itu, SBY pun bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi.

"Banyak pikiran dan hal yangg keluar dari akal sehat. Apa yangg sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tahun Pemilu ini," ujarnya.

SBY pun menduga ada pihak yang sedang mencoba bermain api menjelang perhelatan pesta demokrasi yang sedianya berlangsung di 2024. Untuk itu ia mengajak agar segenap masyarakat menjaga konstitusi dan bangsa Indonesia.

"Bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. Tapi, ingat rakyat kita. Jangan ada yangg bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti. Let’s save our constitution and our beloved country," lanjutnya.

