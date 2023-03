JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menerima kunjungan jurnalis senior, Najwa Shihab, di Kantor Kementerian Pertahanan, pada Kamis (2/3/2023). Dalam pertemuan 4 mata itu, keduanya berdiskusi soal negara dan masa depan.

"Have you had your lunch?" ujar Prabowo kepada Najwa sebelum berdiskusi.

Prabowo dan Najwa berdiskusi di ruang kerjanya. Selain itu, Prabowo memberikan buku berjudul "Kepemimpinan Militer" karya Prabowo sebagai cenderamata.

"Thank you so much Pak, it's an honor for me," kata Najwa.

โ€œBicara negara dan masa depan,โ€ ujar Najwa di pengujung pertemuan itu.

Momen pertemuan akrab itu diunggah di akun Instagram Prabowo. Menhan pun berterima kasih atas kunjungan Najwa Shihab.

"Diskusi bersama Mba Nana @najwashihab. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor saya di Kementerian Pertahanan RI," tulis Prabowo.

Najwa pun membalas terima kasih Prabowo lewat komentar dalam unggahan tersebut.

โ€œTerima kasih banyak pak @prabowo menyenangkan sekali diskusi kita kemarin sore ๐Ÿ™,โ€ kata Najwa.

Pertemuan keduanya menuai komentar netizen. Akun @muzakkir_pratama yakin diskusi keduanya dapat menghasilkan solusi untuk bangsa. "Diskusi santai Insha Allah melahirkan solusi untuk majunya suatu Bangsa.. gali terus Mba Nana, arah pemikiran Pak Prabowo Subianto." Tak hanya itu, ada pula warganet mendoakan kesehatan Prabowo. "Sehat selalu Pak Prabowo, semoga doamu dikabulkan Allah SWT," tulis akun @denidjanuar8.