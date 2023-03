JAKARTA - Venna Melinda kembali memulai roadshow dengan terjun menemui konstituennya pascakasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya beberapa waktu lalu. Ia siap berjuang untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

"Insya Allah, saya siap dan bangkit justru lebih kuat lagi. Saya bergabung dengan Partai Perindo, karena memiliki visi yang sama. Dari dulu, saya ingin memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak Indonesia, begitu pula dengan Partai Perindo yang konsisten dalam perjuangan membela hak perempuan dan anak," kata Venna, Kamis (2/3/2023).

Rencananya, pada hari ini, Venna Melinda, yang merupakan Bacaleg Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) untuk DPR RI Dapil Jatim VI tersebut akan bertemu konstituennya di Tulungagung.

Bagi Venna Melinda, seorang perempuan harus kuat dan tangguh menghadapi segala rintangan maupun cobaan yang begitu berat, karena anak-anak generasi penerus bangsa lahir dan dididik oleh para ibu, perempuan Indonesia.

"Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women," tulis Venna Melinda di akun Instagramnya @vennamelindareal.

Nantinya, kegiatan Venna di tulungagung akan diisi dengan pengajian dan pemberian bantuan. Ia juga akan menggelar senam zumba bersama kaum ibu dan perempuan muda di Dapilnya. Untuk memeriahkan acara, doorprize pun telah disiapkan. Adapun, Venna Melinda pernah dua kali menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2009-2014 dan 2014-2019.