JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikunjungi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Singapura (Chief of the Defence Force Republic of Singapore) Lt Gen Melvyn Ong di Kemhan, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Melvyn turut membahas mengenai hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan Singapura yang telah terjalin. Termasuk, mengenai peningkatannya.

“Kementerian Pertahanan mendukung penuh kerja sama militer yang erat antara Indonesia dan Singapura yang dibangun dengan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan hukum Internasional,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Selasa (28/2/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo optimis terkait penerapan perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement / DCA) antara Indonesia dan Singapura.

Sebab, lanjut Prabowo, Hal ini juga akan bermuara pada peningkatan SDM pertahanan kedua negara. Terlebih, pihaknya juga berkomitmen terus meningkatkan kerjasama pertahanan guna menjaga perdamaian dunia.

Follow Berita Okezone di Google News

“Diharapkan kerja sama pertahanan kedua negara dapat berkembang lebih signifikan dan saling menguntungkan, sehingga nantinya kerja sama ini dapat memberikan kontribusi bagi stabilitas kawasan,” ungkapnya. Prabowo menjelaskan, salah satu prioritas kerja sama pertahanan dengan Singapura adalah bidang pendidikan. Kemhan bermaksud untuk mengembangkan kerja sama yang lebih intensif di bidang ini. Diketahui, akan segera dibentuk forum tahunan komite kerja sama pertahanan RI-Singapura dimana sub-komite militer akan menjadi bagian di dalamnya. Diharapkan kedua Angkatan Bersenjata dapat menggunakan forum ini untuk membahas lebih lanjut kerja sama militer di berbagai bidang, dan kemungkinan-kemungkinan menciptakan bidang kerja sama baru.