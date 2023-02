JAKARTA- Sebanyak 5 kapal selam yang ternyata kepunyaan Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Sebagai negara maritim tentunya wilayah laut Nusantara mendapatkan penjagaan yang ketat dari dunia militer.

Tentu dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara militer Indonesia dibekali dengan senjata atau alutsista. Salah satu alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah kapal perang yang berupa kapal selam.

Alat canggih satu ini berperan dalam pertahanan di bawah permukaan air. Kapal selam yang beroperasi dengan senyap ini yang dimiliki Indonesia sendiri ada 5 buah.

Kelima kapal selam tersebut diketahui memiliki keunggulan teknologi masing-masing. Adapun berikut ini kapal selam yang ternyata kepunyaan Indonesia yang tak banyak orang tahu.

Berikut 5 kapal selam yang ternyata kepunyaan Indonesia dirangkum dari berbagai sumber:

1. Kapal Selam KRI Cakra 401

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) satu ini termasuk kapal selam tertua yang dimiliki Indonesia. Nama KRI Cakra 401 sendiri berasal dari nama senjata pewayangan.

KRI Cakra 401 ini buatan Jerman, yang dipesan sejak tahun 1977 dan 1981. Beroperasi sejak 4 dekade lalu, kapal selam ini pernah menampilkan kemampuan serangnya saat menghancurkan KRI Karang Galang. Momen itu terjadi dalam latihan gabungan TNI wilayah perairan Indonesia Timur pada 2008.

Memiliki kemampuan menyelam 300 meter, ruangan di dalam kapal selam ini terbagi atas beberapa ruang. Antara lain; ruang torpedo berisi 8 tabung torpedo dan 6 torpedo cadangan.

2. Kapal Selam KRI Nanggala 402

Indonesia juga memiliki kapal selam yang berjuluk monster laut. Sayangnya KRI Nanggala 402 tenggelam di Selat Bali saat latihan gabungan TNI dan menewaskan seluruh kru yang berjumlah 53 anggota.

KRI Nanggala-402 ini memiliki berat yang sama dengan pendahulunya, KRI Cakra yakni 1.395 ton dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kapal selam ini juga aktif mengikuti sejumlah misi, salah satunya latihan bersama US Navy dengan menggunakan nama sandi Cooperation Afloat Readiness and Training/CARAT-8/02 pada 27 Mei hingga 3 Juni 2002 di selat Bali dan perairan Laut Jawa.

Menggunakan 4 mesin diesel elektrik dengan 1 shaft yang dapat menghasilkan 4.600 SHP sehingga berpacu di dalam air hingga mencapai kecepatan 21,5 knot. Kapal ini memiliki 14 buah torpedo berukuran 21 inci dalam tabung, memiliki jarak tembus sejauh 2 mil serta sensor sonar jenis CSU-32 suite. Sementara, kemampuan menyelamnya maksimal kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut selama 3 bulan.

3. Kapal Selam KRI Nagapasa 403

Kapal selam yang memiliki panjang 61,3 meter ini termasuk kapal selam kelas 209/1400 pertama dari tiga buah kapal selam sejenis yang dibangun di Korea Selatan dan Indonesia. KRI Nagapasa 403 memiliki kemampuan menyelam lebih dari 50 hari dan mampu menampung 40 kru untuk menunjang fungsi. Sama dengan dua kapal selam sebelumnya, kapal ini juga lengkap dengan torpedo dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur.

4. Kapal Selam KRI Ardadedali 404

KRI Ardadedali diproduksi oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co, Ltd (DSME), Korea Selatan. Nama KRI Ardadedali 404 diambil dari salah satu nama senjata panah yang dimiliki oleh salah satu tokoh wayang di Mahabharata, Arjuna.

Kapal selam yang mampu berlayar lebih dari 50 hari ini berkapasitas 40 kru kapal. Dilengkapi juga dengan torpedo yang dapat meluncurkan sejauh 533 milimeter dan memiliki peluru kendali anti kapal permukaan.

5.Kapal Selam KRI Alugoro 405

Kapal KRI Alugoro 405 adalah kapal ketiga dari 12 kapal selam yang dipesan oleh TNI AL. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, pada 17 Maret 2021.

Dalam proses pengerjaannya melibatkan antara PT PAL Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd (DSME) dengan proses Transfer of Technology (TOT). Kapal ini dioperasikan Komando Armada II (Koarmada) II.

Kapal Alugoro 405 yang dibangun pada 2017 ini menggunakan teknologi baru dan canggih, yakni mampu mengatasi peperangan di bawah permukaan laut. Kapal selam ini memiliki kemampuan menjelajah hingga 50 hari dan di desain dengan ‘life time‘ atau usia mampu mencapai 30 tahun dengan membawa 40 kru.

Itulah 5 kapal selam yang ternyata kepunyaan Indonesia yang tak banyak orang tahu.

(RIN)