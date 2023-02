JAKARTA – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Komisi Komunikasi Korea Selatan (Korea Communication Commission/KCC) melakukan pertemuan di Kantor KCC di Seoul, Korea Selatan, Kamis, (23/2/2023). Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait media di masa era digital ini.

Media penyiaran televisi di Indonesia baru saja memasuki era digital dengan penghentian siaran analog secara bertahap, yang telah dimulai di beberapa daerah. Peralihan ini membutuhkan perubahan dalam regulasi penyiaran, yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

Isu utama yang menjadi perhatian terkait regulasi penyiaran era digital di Tanah Air saat ini salah satunya adalah tentang keadilan aturan antara media mainstream (arus utama) dan media baru (new media), termasuk di platform digital Over The Top (OTT).

Terkait hal ini ATVSI datang ke KCC untuk saling berbagi pengalaman terkait regulasi media, terutama televisi di era digital.

"Korea Selatan adalah salah satu negara yang sudah lebih dahulu mengatur soal ini. Karena itulah ATVSI menemui beberapa pihak di Seoul seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan KCC untuk berbagi pengalaman," kata Sekretaris Jenderal ATVSI Gilang Iskandar dalam pernyataan tertulis, Jumat, (24/2/2023).

Wakil Ketua KCC Ahn Hyoung Hwan yang menerima kunjungan delegasi ATVSI mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi bentuk kedekatan antara Indonesia dengan Korea Selatan dan meningkatkan hubungan baik kedua negara, terutama di bidang penyiaran. "Pertemuan ATVSI dan KCC sangat relevan dengan konteks peringatan 50 tahun hubungan persahabatan Indonesia dan Korea Selatan," kata Ahn. Selain berbagi pengalaman mengenai regulasi media, ATVSI dan KCC juga membahas sejumlah topik lainnya termasuk migrasi media analog ke digital, dan platform digital OTT global. Dalam pertemuan ini, delegasi ATVSI yang antara lain beranggotakan Wakil Ketua Don Bosco Selamun dan Sekjen Gilang Iskandar mendapat masukan yang sangat berguna.