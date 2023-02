JAKARTA - MNC media mengadakan acara gathering atau pertemuan bertajuk 'News Forum' kepada anggota dari news room dari Televisi, Portal, dandi Gedung INews Lantai 3, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan motivasi kepada seluruh jajaran dari MNC Media.

Ia pun mengambil kata-kata dari salah satu pelatih Olahraga UFC, yang menggodok atlitnya yang selalu menjadi dunia.

"Dia jawab saya lakukan tiga hal, pertama saya ajari atlit saya technical strong, artinya mereka jago dalam teknik biar hebat. Jadi kalo orang dokter jago, kalo jurnalis dia paham, akuntan jago. Itu quality ya," kata dia saat paparan acara.

"Yang kedua saya ajari atlit saya staminanya kuat artinya endurance sepanjang game tahan lama. Dan speednya juga tetap kenceng," papar pria yang akrab disapa HT.

Selain masalah fisik, HT pun mengatakan pelatih tersebut juga menggodok atlitnya untuk bermental kuat.

"Yang ketiga, Ini yang jarang diajarkan oleh pelatih lain. Saya juga ajarkan atlit saya jadi petarung, mentally very very strong, jadi kalau masuk ring cuma satu tujuan tidak boleh grogi, harus menang bahkan kalo bisa KO, kalau atlit saya ragu saya ga ijinkan masuk ring," tambah HT.

Follow Berita Okezone di Google News

Ia pun mengutamakan filososi yang dikatakan oleh pelatih tersebut. Kekuatan mental adalah yang utama untuk semua orang.

"Makanya filosofi kita determinasi, do not stop trying sampe kita nomor 1. Itu aja. Itu filosofi hidup. Kalau bisa kita tanamkan itu jadi habit lifestyle kita, dia pasti jadi jagoan. Gabisa hari ini besok bisa, besok ga bisa lusa pasti bisa, lusa gabisa besoknya lagi dia bisa, improvisasi dengan sendirinya. Dan itu jadikan culture kita," papar dia.

"Sesuatu yang tidak biasa kalau kita belum bisa, yang tidak biasa kalau kita paksa dan terus kita lakukan terus menerus, akhirnya jadi biasa dan terus kita lakukan akhirnya menjadi lifestyle bagian dari hidup kita. Pasti," pungkasnya.