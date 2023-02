JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, memberikan motivasi serta diskusi kepada seluruh news development MNC Media yang terdiri dari TV, Portal, serta Radio, dalam acara gathering 'News Forum' di Gedung INews Lantai 3, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Pada acara tersebut, Hary Tanoesoedibjo atau yang akrab disapa HT, terus memberikan motivasi kepada peserta yang hadir untuk meningkatkan mentalitasnya agar dapat melangkah lebih baik ke depan.

 BACA JUGA:Tinjau Proyek Jalan Tol IKN, Jokowi Targetkan Rampung Akhir 2024

"Jangan menyenangkan diri sendiri (terlebih dahulu), kalau mentalitasnya seperti itu, kita tidak pernah jadi jagoan," kata Hary Tanoesoedibjo dalam acara tersebut.

"Mentalitas yang benar itu we're not good, yes let's make it good," tambah dia.

 BACA JUGA:Didemosi 1 Tahun, Bharada E Bakal Ditempatkan di Yanma Polri

HT pun menekankan bahwa pemberitaan yang muncul di MNC Media mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas.

Follow Berita Okezone di Google News

"Asal bisa maintain quality dan speed-nya kita terus. Quality. Quantity is after, jangan dibalik. Kualitas dulu kualitas dulu, kualitas dulu, baru kuantitas, tiga speed, empat determination," jelasnya. "Jadi kita kalau mau bagus gampang, asal konsisten," pungkas dia.