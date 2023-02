GEORGIA – Pengiriman pertama pesawat C-130 J siap diterbangkan dari pabrik Lockheed Martin Aerospace, Georgia Amerika Serikat, kepada TNI AU pada 28 Februari 2023, dan akan tiba di tanah air, pada 6 Maret 2023.

3 penerbang TNI AU akan ikut dalam penerbangan pertama dari AS ke Indonesia.

Penyerahan first delivery C-130 J dilakukan oleh Vice President & General Management for mobility and Maritime Mission Lockheed Martin Mr. Rod Mc Lean, disaksikan Dubes RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk AS, Rosan Roslani, di pabrik Lockheed Martin, Marietta Georgia, AS, Senin (21/2/2023).

Selain itu juga hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., dalam acara delivery first

Sebagai informasi, TNI AU melaksanakan pengadaan 5 pesawat C-130 J Super Hercules yang akan datang secara bertahap, mulai Maret 2023, Juni 2023, Juli 2023, Oktober 2023 serta Januari 2024.

Selanjutnya pesawat akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanaksuma Jakarta.