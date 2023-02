JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering melontarkan humor yang masih diceritakan hingga kini. Humor tersebut sering dilontarkannnya untuk meredakan ketegangan politik pada saat itu.

Dikutip dari buku ‘Mati Tertawa Bareng Gus Dur’, salah satu humor Gus Dur tentang kisah lucu seorang istri pejabat saat diundang ke luar negeri. Saat jadi Presiden Ke-4 RI, Gus Dur memang sering melakukan kunjungan ke negara lain.

Suatu ketika Gus Dur bercerita tentang ada seorang pejabat negara ini yang diundang ke luar negeri.

Baca juga: Humor Gus Dur: Ketika Jamaah Haji Aminkan Cekcok Kuli di Bandara Arab Saudi

Dia pun menceritakan seorang istri pejabat Indonesia yang dijamu makan malam dalam sebuah kunjungan ke luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Gud Dur bercerita jika si nyonya pejabat ditawarkan makanan pembuka oleh seorang pramusaji.

Follow Berita Okezone di Google News

“Do you like salad, madame?," tanya si pramusaji.

“Oh sure, I like Salat five time a day. Shubuh, Dzuhur, Asyar, Maghrib and Isya,” jawab si Nyonya dengan percaya diri.