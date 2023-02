JAKARTA - Di balik persidangan Ferdy Sambo yang telah divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), ada momenn yang tidak bisa dilupakan Netizen yang datang dari Syarifah Ima yang sempat bikin geboh lantaran menerobos ruang sidang untuk bisa memeluk Sambo.

Bahkan, Syarifah Ima juga kembali bikin geger lantaran siap menggantikan hukuman Ferdy Sambo, "Pak Sambo bebas, saya yang mati, kira-kira begitu perkataannya.

Berikut 5 fakta terkait Syarifah Ima:

1. Ingin Mati Bareng Ferdy Sambo

Syarifah Ima rela mati bersama Ferdy Sambo dihukum mati.

"Banyak yang bilang kalau dihukum mati gimana? Ya aku maunya ditembak mati berdua, aku mau mati berdua sama Pak Sambo," ujar Syarifah Ima melansir channel Uya Kuya TV.

2. Gantikan Hukuman Mati Ferdy Sambo

Pernyataan Syarifah Ima lainnya juga viral usai diunggah akun Instagram @lambegosiip. Dalam potongan video tersebut, Uya Kuya bertanya, apa maksud dari Syarifah Ima ingin menggantikan Ferdy Sambo.

Syarifah meminta Ferdy Sambo agar dibebaskan dari hukuman dan sebagai gantinya dia siap meminta menggantikan posisi Ferdy Sambo untuk mati.

“Maksudnya menggantikan posisinya itu apa?” tanya Uya Kuya

“Ya saya mau gitu pak Sambo bebas, saya yang mati gitu,” jawab Syarifah Ima.

3. Ditagih Netizen

Netizen pun lantas menagih ucapan Syarifah Ima beberapa waktu lalu.

"Mbak e seketika langsung angslup gitu aja,ditelen bumi,” tulis @rianak***

“Bininya aja enggak pernah bilang gitu. Eh si ini mbak malah rela mati, yaudah gih sono,” sambung netizen yang lainnya.

4. Terobos Ruang Sidang

Syarifah Ima Syahab berusaha menerobos ke dalam area sidang untuk bertemu dengan Ferdy Sambo. Ia mengaku sebagai penggemar Ferdy Sambo dan hanya ingin memberikan bingkisan berupa bantal dan sebuah surat kepada eks Kadiv Propam Polri itu.

Syarifah mengatakan bahwa biasanya dia hanya melihat sidang Ferdy Sambo melalui televisi, dan meminta maaf atas tindakannya.

Kekagumannya pada Ferdy Sambo diungkapkan Syarifah melalui surat tulisan tangan yang berusaha dia serahkan kepada idolanya itu. Dalam surat tersebut, Syarifah mengatakan bahwa dia yakin Ferdy Sambo adalah orang yang baik dan berharap Sambo dapat dibebaskan dan berkumpul dengan keluarga.

“Tetap semangat ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin. I Love Youe. You are always in my heart,” tulisnya.

5. Kagum karena Sambo Bela Istri

Dukungan bagi Ferdy Sambo juga disampaikan Syarifah melalui unggahan di media sosial TikTok, dimana dia membuat konten puluhan konten mendukung Sambo. Syarifah tetap mengunggah konten-konten tersebut meski banyak pengguna mengecam di kolom komentar.

Perempuan berjilab itu mengaku kagum dengan Ferdy Sambo karena telah membela istrinya Putri Candrawathi.

"Karena kasian saja, dia membela istrinya, jadi saya salut dia membela istrinya," kata Syarifah.