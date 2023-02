JAKARTA - Usai kemerdekaan, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang presiden yang didampingi oleh 13 wakil presiden, yang beberapa di antaranya merupakan jenderal TNI. Salah satunya adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, merupakan salah satu tokoh dari golongan militer yang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melalui Sidang Umum pada tahun 1993, menunjuk Try Sutrisno menjadi Wakil Presiden RI ke-6 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Try menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 11 Maret 1993 hingga 10 Maret 1998.

Ia dikenal sebagai seorang negarawan yang jujur, rendah hati, setia, sangat rajin dan tegas. Sebelum menjadi wakil presiden, lelaki kelahiran 15 November 1935 ini merupakan Panglima ABRI (kini TNI) untuk periode 1988-1993. Ketika Try selesai bertugas, posisi wapres digantikan oleh BJ Habibie.

