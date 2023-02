JAKARTA โ€“ Executive Chairman MNC Hary Tanoesoedibjo bersilaturami dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia (PM) Dato' Seri Dr Ahmad Zahid Bin Hamidi Fadillah Yusof di Park Hyatt Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023.

Diskusi tersebut berlangsung hangat dalam suasana yang akrab. Diketahui, Hary Tanoe dan Fadillah Yusof merupakan sahabat dan kerap bertemu dalam berbagai kesempatan.

โ€œAfter dinner with honourable guests at Park Hyatt Jakarta, Deputy Prime Minister of Malaysia, HE Fadillah Yusof and his wife. Thank you for the visit and collaboration, Sir,โ€ ujar Hary seraya membagikan foto-foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, dikutip, Sabtu (11/2/2023).

Hadir dalam diskusi tersebut Liliana Tanoesoedibjo serta istri Fadillah Yusof, Ruziah Mohd Tahir.ย

(fmi)